Eintracht Frankfurt bestätigt Einigung: Transfer von Sebastian Haller zu West Ham United nur noch Formsache

Der Transfer von Stürmer Sebastian Haller von Eintracht Frankfurt zum englischen Premier-League -Klub West Ham United ist nur noch Formsache. Wie der Bundesligist am Dienstagmorgen via Twitter erklärte, habe man sich mit den Londonern über die Transfermodalitäten geeinigt. Der Stürmer habe die Freigabe für den Medizincheck bei West Ham erhalten. Sollte der Franzose diesen bestehen, werde Haller den "Hammers" wechseln.

Der Torjäger wurde seit Wochen mit einem Wechsel zu West Ham in Verbindung gebracht. Zuletzt war über eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro spekuliert worden. Skysports UK berichtete am Dienstag gar von 49 Millionen, die von London nach Frankfurt fließen. Hallers Vertrag bei der Eintracht lief noch bis 2021. Der Angreifer war im Sommer 2017 für vergleichsweise bescheidene sieben Millionen vom niederländischen Ehrendivisionär FC Utrecht zu den Hessen gekommen und hatte sich dort zu einem europäischen Spitzenstürmer entwickelt.