Sebastian Hendel mit Sieg beim 69. Windberg-Cross

Freital. Milde Temperaturen und trockenes Geläuf haben für angenehme Bedingungen beim zum 69. Mal ausgetragenen Windberglauf gesorgt. Insgesamt 447 Läuferinnen und Läufer passierten die Ziellinie – dass die 500er Marke in diesem Jahr nicht fiel, mag am verlängerten Wochenende gelegen haben und auch daran, dass sich einige Sportler nach dem eine Woche zuvor durchgeführten Dresden-Marathon eine Pause gönnten.

Dennoch gab es hohes läuferisches Niveau zu erleben, vor allem demonstriert durch Sebastian Hendel von der LG Vogtland. Dass der deutsche 10 000-m-Vizemeister in Freital an der Startlinie stand, ist nicht selbstverständlich: Er war erst am Freitag aus dem Höhen-Trainingslager im kalifornischen Big Bear Lake zurückgekehrt, so dass ihm harte Trainingswochen, eine lange Reise und die Zeitumstellung in den Beinen steckten. Trotzdem hielt er die Konkurrenz stets auf 30, 40 Meter Abstand und fuhr seinen dritten Windberglauf-Sieg in Folge ein.