Nach 4:1 im Vorjahr: So will Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß den FC Bayern erneut düpieren

Das Spiel in der Bundesliga beim FC Bayern München an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) ist für Sebastian Hoeneß ein ganz besonderes. Der Trainer der TSG Hoffenheim feierte als Coach mit Mannschaften des Rekordmeisters bereits große Erfolge. Nun kehrt er zum zweiten Mal als Coach in seine Geburtsstadt München zurück. Beim FC Bayern war der 39-Jährige zwei Jahre für die U19 und ein Jahr für die zweite Mannschaft in der 3. Liga verantwortlich. Der Neffe von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Sohn von Dieter Hoeneß erlebte beim FCB eine prägende Zeit.

Doch die Trainerkarriere des früheren offensiven Mittelfeldspielers begann in Berlin. In der Hauptstadt trainierte er die U19 von Hertha 03 Zehlendorf. Danach ging es weiter zu RB Leipzig – erst in die U17, dann in die U19. Drei Jahre später folgte das Angebot der Münchner. Hoeneß führte die U19 der Bayern auf Platz zwei in der Süd/Südwest-Staffel. Im Sommer 2019 folgte die Beförderung zum Drittligateam, mit dem er ein Jahr später Meister ohne Aufstiegsrecht wurde – mit Spielern wie Josip Stanisic oder auch Alphonso Davies, die inzwischen Bestandteil des Profikaders des derzeit mit dem Coronavirus infizierten Cheftrainers Julian Nagelsmann sind.