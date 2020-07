Bericht: TSG Hoffenheim erzielt Einigung mit Trainer Sebastian Hoeneß - FC Bayern erteilt Freigabe

Nach wochenlangen Spekulationen steht der Wechsel von Sebastian Hoeneß als Cheftrainer zur TSG Hoffenheim nun offenbar unmittelbar bevor. Wie Sky am Sonntagnachmittag berichtete, habe der sich der Bundesliga-Klub mit dem 38-Jährigen auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Vor der Vertragsunterzeichnung seien nur noch "kleinere Details" zu klären. Der Deal soll in den nächsten Tagen finalisiert werden.

Nach Angaben der Bild habe der FC Bayern, wo Hoeneß die zweite Mannschaft in der abgelaufenen Saison zur Drittliga-Meisterschaft geführt hatte, grünes Licht für den Wechsel gegeben. Der Vertrag des Trainers in München ist noch bis 2022 datiert. Im Falle des Vollzugs tritt Hoeneß bei den Hoffenheimern die Nachfolge des im vergangenen Monat entlassenen Alfred Schreuder an. Der Niederländer hatte seinen Hut vier Spieltage vor Saisonende wegen verschiedener Auffassungen über die zukünftige Zusammenarbeit und den Kader nehmen müssen.

Hoffenheim startet am 2. August in die Vorbereitung Die Hoffenheimer starten am 2. August in die Saisonvorbereitung. Dann würde auch Hoeneß, der schon als Spieler bei der TSG unter Vertrag stand (2006 bis 2007), erstmals auf seine neue Mannschaft treffen. Dem Team stehen harte Wochen bevor, da das Interims-Gespann mit Marcel Rapp und Matthias Kaltenbach die Hoffenheimer nach der Trennung von Alfred Schreuder auf Platz sechs führte. Damit nimmt der Klub an der Europa League teil.

