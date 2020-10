Offiziell: Sebastian Kehl verlängert als Lizenzspieler-Chef beim BVB - Vertrag bis 2022

Sebastian Kehl hat seinen Vertrag als Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Das gab der Bundesligist am Montag offiziell bekannt. Seit Beginn der Saison 2018/19 ist der ehemalige BVB-Profi in seiner aktuellen Position tätig. "Wir sind sehr zufrieden mit Sebastian und werden ihn ab sofort noch enger in alle sportlichen Entscheidungsprozesse einbeziehen", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke.