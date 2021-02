Sebastian Kehl reagiert nach erneutem BVB-Rückschlag gegen Hoffenheim: "Sind absolut nicht verzweifelt"

Nach dem neuerlichen Rückschlag für Borussia Dortmund mit dem 2:2-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim bemüht sich Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, dennoch, Zuversicht auszustrahlen. "Wir sind absolut nicht verzweifelt! Trotzdem kennen wir die Situation in der Liga. Wir müssen unbedingt Spiele gewinnen, um unsere Ziele noch zu erreichen", sagte Kehl am Sonntag der WAZ. Gleichwohl sei die Borussia enttäuscht über das Ergebnis gegen die Kraichgauer. "Wir haben viele Gespräche in der letzten Woche geführt, uns sehr viel vorgenommen. Aber am Ende müssen wir die Dinge am Samstag auch umsetzen", ergänzte Kehl.

