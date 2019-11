Sebastian Kehl macht Druck auf BVB-Stars: "Wir brauchen einen Sieg"

Für eine intensive Aufarbeitung blieb kaum Zeit. Schließlich kehrten zahlreiche Dortmunder Nationalspieler erst am Mittwoch von ihren Länderspielen zurück. Das Team von Lucien Favre steht mächtig gegen den SC Paderborn am Freitagabend (So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Bringschuld. Ohne einen standesgemäßen Sieg über das Schlusslicht aus Ostwestfalen droht dem auf Rang sechs abgerutschten Revierklub zwei Tage später eine turbulente Jahreshauptversammlung. Angesichts des wachsenden Drucks äußerte sich der normalerweise für seine vorsichtigen Aussagen bekannte Schweizer ungewöhnlich deutlich zur Erwartungshaltung: "Wir müssen schon Respekt haben. Aber wir wissen, was wir gegen Paderborn machen müssen. Wir wollen unbedingt gewinnen."