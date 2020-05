Kommentar zur Polter-Suspendierung bei Union Berlin: Sägen am eigenen Denkmal

Kultstatus bei den Union-Fans

Dass so etwas - sollte es stimmen - beim Arbeiterverein, der sein "Anderssein" kultiviert hat, nicht gut ankommt, dürfte klar sein. "Das ist für uns nicht nachvollziehbar und sehr enttäuschend“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler in der Vereinsmitteilung. Polter hat sich damit leider keinen Gefallen getan. Er hat bei den Fans der Eisernen einen Kultstatus wie nur wenige Spieler vor ihm. Vor ziemlich genau einem Jahr stieg Union Berlin in der Relegation erstmals in die Bundesliga auf, Polter trug neun Saisontore bei. Schon jetzt legendär sind die Bilder, wie Polter am Tag danach oberkörperfrei auf dem Rathausbalkon nicht nur ein Bier vernichtete.