Frankfurt-Profi Rode über Abschied von Hütter und Bobic: "Wir spielen die beste Saison - und alle gehen weg"

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Sebastian Rode hat sich verwundert über die Abgänge von Adi Hütter und Fredi Bobic gezeigt. „Wenn die komplette sportliche Leitung wegbricht, ist es menschlich, dass die Spieler ins Grübeln kommen. Was ist eigentlich los? Wir spielen die beste Saison der Eintracht-Geschichte - und alle gehen weg“, sagte der 30-Jährige dem Kicker. Die Hessen haben in den vergangenen Wochen ein komfortables Polster und damit die erstmalige Teilnahme an der Champions League verspielt. Stattdessen werden am Ende Platz fünf und die Teilnahme an der Europa League stehen.

