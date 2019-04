Eintracht-Held Sebastian Rode: So geht es für die BVB-Leihgabe weiter

Sebastian Rode stand mit einem breiten Grinsen in den Stadion-Katakomben und schilderte genüsslich die Szene zum entscheidenden 2:0 für Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon . "Es war gewollt, den Ball genau in die Ecke zu schieben. Dass er dann drin war, konnte ich selbst kaum glauben", berichtete Rode nach dem historischen Einzug der Hessen ins Halbfinale der Europa League : "Solch ein wichtiges Tor zu schießen, macht mich unglaublich glücklich."

Nach einer schweren Zeit in Dortmund ist der bis zum Saisonende ausgeliehene Mittelfeldspieler in seiner alten Heimat wieder aufgeblüht. Schon von 2010 bis 2014 spielte der 28-Jährige für die Eintracht, ehe er sein Glück bei den Bayern versuchte. 2016 wechselte Rode zum BVB, wo er von Verletzungen gebremst wurde und nur eine Nebenrolle spielte. Das hat sich in Frankfurt komplett geändert. Rode ist im Mittelfeld Abfangjäger und Motor zugleich und derzeit aus dem Team nicht wegzudenken.