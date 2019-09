Sebastian Rudy will nicht zurück zu Schalke - Karriereende in Hoffenheim?

Hoffenheim-Profi Sebastian Rudy zieht es nicht zurück zum FC Schalke 04 . " Ich möchte definitiv länger hierbleiben und kann mir sehr gut vorstellen, meine Karriere bei der TSG zu beenden ", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler dem Klub-Magazin Spielfeld. Die Kraichgauer haben Rudy seit diesem Sommer vom Bundesliga-Rivalen Schalke ausgeliehen , nachdem er sich dort nicht durchsetzen konnte. In Gelsenkirchen hat der WM-Teilnehmer von Russland (27 Länderspiele) einen Vertrag bis 2022.

Rudy wurde mit den Bayern Meister

Rudy spielte bereits von 2010 bis 2017 in Hoffenheim und wechselte danach zum FC Bayern München , wo er deutscher Meister wurde. Ein Jahr später zog der gebürtige Schwarzwälder zu Schalke weiter. " Der Verein und die Region sind mir ans Herz gewachsen. Ich habe viele Freunde, die Menschen hier sind sehr liebenswert, es passt einfach ", erklärte Rudy über Hoffenheim. " Auch das Bemühen der TSG hat mir sehr gutgetan. Da gab es für mich keine zwei Meinungen, wo ich meine Karriere fortsetzen möchte. "

Die Hoffenheimer sind durchwachsen in die Saison gestartet. Nach der 0:1-Auftaktniederlage bei Eintracht Frankfurt siegten die Kraichgauer in einem spannenden Spiel knapp mit 3:2 gegen Werder Bremen. Zuletzt trennte man sich torlos von Bayer Leverkusen. In allen drei Partien kam Rückkehrer Rudy über die volle Spieldauer im zentralen Mittelfeld zum Einsatz.