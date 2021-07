Nächste Leihe: Ex-96er Sebastian Soto wechselt von Norwich City zum FC Porto II

Im Sommer 2018 wechselte Sebastian Soto als hoffnungsvolles Talent zu Hannover 96. Drei Kurzeinsätzen im Oberhaus in der Saison 2018/19 folgten in der Spielzeit 2019/20 in der 2. Bundesliga zwei weitere - unter Mirko Slomka am 2. Spieltag über vier Minuten gegen Regensburg sowie über zwölf Minuten unter Kenan Kocak gegen Wehen Wiesbaden.

Gute Quote in Holland, neuer Anlauf in Portugal

Für ein halbes Jahr durfte sich der US-Stürmer beim SC Telstar in der zweiten niederländischen Liga beweisen. Dort erzielte er in 12 Spielen starke 7 Tore und kehrte anschließend im Januar 2021 zu seinem Arbeitgeber Norwich City zurück. Nun entschied sich der englische Erstligist dazu, Soto erneut zu verleihen. Am Samstag bestätigte der Verein, dass der 20-Jährige in der kommenden Saison für das B-Team des FC Porto in Portugal auf Torejagd gehen wird.

Diese erneute Leihe soll Soto wertvolle Spielpraxis in der zweiten portugiesischen Liga einbringen, die ihm die "Kanarienvögel" in der Premier League nicht garantieren können. Den richtigen Durchbruch hat Soto nach seinem Weggang von Hannover 96 allerdings noch nicht geschafft.