Bye, bye, Soto! 96-Talent wechselt zu Norwich City - und soll weiterverliehen werden

Bei 96 schaffte Soto am Ende der Abstiegssaison 2018/19 den Sprung aus dem Nachwuchs zu den Profis und kam unter dem damaligen Trainer Thomas Doll zu drei kurzen Joker-Einsätzen in der Bundesliga. Im Sommer 2019 glänzte er dann bei der U20-WM für die USA als zweitbester Torjäger (vier Treffer) hinter BVB-Star Erling Haaland (Norwegen).

Norwich zahlt Ausbildungsentschädigung

Auf den vielversprechenden Start folgte allerdings ein geplatzter Profivertrag und eine Reservistenrolle in der 2. Liga. Nur zweimal wurde Soto in dieser Saison eingewechselt. In Norwich scheint man von seinem Talent trotzdem überzeugt zu sein - die "Canaries" zahlen nach Bild-Informationen sogar 200.000 Euro Ausbildungsentschädigung für den ablösefreien Youngster an 96.