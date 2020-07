Mercedes-Teamchef Wolff: Vettel-Verpflichtung wäre gut für Aston Martin 

Immer mehr deutet darauf hin, dass Sebastian Vettel der Formel 1 erhalten bleibt. Der 33-Jährige ist ein heißer Kandidat bei Racing Point, das im kommenden Jahr als Werksteam von Aston Martin an den Start gehen wird. Dem viermaligen Weltmeister, der Ferrari am Ende der Saison nach fünf weitgehend erfolglosen Jahren verlässt, soll bereits ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen, auto motor und sport berichtet von zwei Treffen Vettels mit Lawrence Stroll, dem Mehrheitseigentümer des Rennstalls.

Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer hatte Gerüchten um einen Vettel-Wechsel zuletzt angeheizt. "Es ist schön zu hören, dass ein viermaliger Weltmeister Interesse hat", sagte der Rumäne bei RTL. "Wie könnte man nicht interessiert sein an einem viermaligen Weltmeister?" Vettel hatte die überraschend starke Performance des Racing Point in dieser Saison vor dem Start in Budapest ausdrücklich gelobt. "Jeder spricht gerade über Racing Point, in den ersten beiden Rennen waren sie beeindruckend" , sagte er. "Sie haben ein gutes Auto für dieses Jahr und damit gute Möglichkeiten, sich für nächstes Jahr noch zu verbessern."

Wolff, dessen Vertrag bei Mercedes nach der Saison ausläuft, will sich trotz seines Aktienpakets nicht in die Verhandlungen einschalten respektive einen Kontakt herstellen. Er sei "nicht involviert in irgendwelche Gespräche", sagte der Österreicher. "Meine Aktien an der Autofirma haben mit dem Formel-1-Team überhaupt nichts zu tun." Er kenne Vettel "natürlich gut, und ich habe ihn bei gesellschaftlichen Anlässen auch schon ein paar Mal getroffen. Im Paddock kennt eh jeder jeden. Es braucht nicht irgendjemandes Initiative, um mit jemandem in Kontakt zu treten."