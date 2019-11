Formel 1: Internationale Pressestimmen zum Brasilien-GP - "Crash der roten Rivalen"

Ferraris Teamchef Mattia Binotto will den Crash seiner Fahrer erst in Maranello klären. Das kündigte er am Sonntagabend im Formel-1-Fahrerlager des Großen Preises von Brasilien an. Wenn man es noch mit erhitztem Gemüt mache, würde man die falschen Schlussfolgerungen ziehen, erklärte Binotto. "Den Fahrern sollte in erster Linie das Team leidtun. Es war ein kleiner Crash mit großen Folgen." Es gehe aber nicht darum, jemanden zu bestrafen oder zuerst dafür verantwortlich zu machen, meinte der 50-Jährige.