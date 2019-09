Vettel-Desaster in Monza: Erst Dreher, dann Crash mit Stroll - Rosberg: "Er weiß, dass er alles weggeworfen hat"

Was ist nur mit Sebastian Vettel los? Nach einer enttäuschenden Saison wollte der Ferrari-Pilot beim Heimrennen in Monza eigentlich endlich den ersehnten ersten Sieg des Jahres feiern und hatte sich viel vorgenommen. Stattdessen kam es schon in der Anfangsphase des Großen Preises von Italien zu einem

Sebastian Vettel verliert seinen Ferrari in der "Variante Ascari"

Was war passiert? Ohne Vorankündigung verliert Vettel in der Kurve "Variante Ascari" sein Heck und dreht sich auf den Rasen neben die Strecke. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Vettel Vierter hinter Valtteri Bottas, Lewis Hamilton und dem Führenden Charles Leclerc - pikanterweise sein junger Teamkollege bei Ferrari. Doch bei dem Unfall bleibt es nicht: Vettel rauscht bei dem Versuch, wieder schnell auf die Strecke zu kommen, in das Auto von Racing-Point-Fahrer Lance Stroll. Dabei beschädigt sich Vettel seinen Frontflügel - und Stroll fliegt ebenfalls von der Piste. Während Vettel zur Box muss, kann der Kanadier allerdings weiterfahren.

"Ich verstehe das nicht", meckerte Ex-Mercedes-Pilot Nico Rosberg bei RTL. "Sebastian ist viermaliger Weltmeister, einer der erfahrensten Fahrer im Feld. So etwas kann ihm nicht passieren." Möglicherweise habe es Probleme mit dem Auto gegeben, sagte der Weltmeister von 2016. "Mental ist das jetzt so finster in seinem Auto. Er weiß, dass er alles weggeworfen hat."

Die Rennkommissare sahen die Schuld am Unfall auch beim Deutschen, der als Folge des Unfalls in der Kurvenkombination 8, 9 und 10 eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekam. Stroll, der Toro-Rosso-Pilot Pierre Gasly als Folge des verunglückten Vettel-Manövers noch ins Kiesbrett drängte, ging ohne Strafe aus.

Vettel kassiert Strafe nach Crash mit Stroll - So reagiert das Netz

Wtf Vettel... aber erstmal Wiederholungen angucken. — Caillou Senior (@JayPietsmiet) September 8, 2019

Die Glocken von Maranello werden demnächst läuten, wenn Vettel mal ein Rennen ohne dummen Fehler beendet. — Lars Pollmann (@LarsPollmann) September 8, 2019

Still und heimlich wünsche ich mir ja, dass Vettel zurück zu Red Bull geht und somit weniger Druck hat und endlich mal wieder gut und gelöst fährt. #formel1 — RotesDing (@RotesDing) September 8, 2019

Lance stroll beschwert sich bei Vettel und macht das gleiche 2 Sekunden später ..grandios 😂 — Manuel KATO (@kato_manuel) September 8, 2019

Ganz im Ernst, die Zeit von Vettel ist eindeutig vorbei. Er verhält sich wie ein Amateur... #ItalianGP #Formel1 — Christian (@RomanskiCSGO) September 8, 2019

Vettel ist da einfach blind weitergefahren. #ItalianGP #f1sky — Fake Marcel Reif (@Fake_Reif) September 8, 2019

Vettel heute wieder richtig sehr gut unterwegs....Man man man #F1 #ItalianGP — Ole Waschkau (@MikeVice) September 8, 2019

Wo hat Vettel eigentlich seinen Führerschein geschossen? — Arne1904 (@Arne1904) September 8, 2019

Vettel ist auch nur noch das Schalke der #Formel1. — C07 (@Catenaccio_07) September 8, 2019

