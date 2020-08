Sebastian Vettel erlebt Trainings-Debakel in Spa - Schwache Ferrari auf Williams-Niveau

Hamilton konnte dort ebenso wie Vettel schon dreimal gewinnen. Der 35 Jahre alte Brite von Mercedes tritt nach vier Siegen in den bisherigen sechs Saisonrennen auch wieder als Favorit an. Teamkollege Valtteri Bottas konnte seine Hoffnungen auf ein Wiedererstarken nach Rang drei zuletzt in Spanien nicht nähren: Nach der schnellsten Runde am Morgen reichte es am Nachmittag zu seinem 31. Geburtstag nur für Platz sechs, über vier Zehntelsekunden langsamer als Verstappen.

Der 22-jährige Monegasse wurde rund 48 Stunden vor dem Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) 15. mit 1,696 Sekunden Rückstand auf Verstappen. In der langsameren ersten anderthalbstündigen Einheit am Vormittag hatte es für Leclerc, Sieger in Spa vor einem Jahr, als 14. und Vettel, Sieger in Spa vor zwei Jahren, auf Rang 15 auch schon verheerend ausgesehen. In Spa droht ihnen nun das nächste rote Fiasko. Das Mittelfeld sei so eng, zwischen Platz fünf und 15 sei praktisch alles möglich, hatte Vettel am Vortag bereits gesagt.