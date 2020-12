Sebastian Vettel nimmt Abschied von Ferrari: Sechs Jahre mit Pokalen, Pannen und Pleiten

Mit dem letzten Formel-1-Rennen der Corona-Notsaison in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Platz 14 endete am Sonntag die Zeit von Sebastian Vettel bei Ferrari. Was 2015 als Liebesheirat begann, geht nun nach sechs Jahren mit Enttäuschung auf beiden Seiten zuende. Beim Sieg des Niederländers Max Verstappen im Red Bull war Vettel chancenlos und beendete das turbulente Corona-Notjahr als WM-13. so schlecht wie nie zuvor in seiner Karriere in einer kompletten Saison. Zehnmal blieb der Routinier in 17 Rennen punktlos.

