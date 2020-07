Keine Nestwärme, kein Dreamteam: Warum Formel-1-Star Sebastian Vettel bei Ferrari scheiterte

Er wollte seinem großen Vorbild Michael Schumacher nacheifern und mit Ferrari Weltmeister werden – jetzt steht Sebastian Vettel nach fast sechs Jahren in Italien vor einem Scherbenhaufen. Weil sich die gemeinsamen Träume nicht verwirklichen ließen. Vor allem deshalb, weil er ein ähnliches Umfeld wie jenes, das für Schumacher bei Ferrari zum Erfolgsgaranten wurde, nie bekam. Teamchef Jean Todt, Technikchef Ross Brawn und Aerodynamikgenie Rory Byrne – das war Schumis Dreamteam. Ein Vettel-Dreamteam gab es nie.

Das zu merken, die Konsequenzen zu spüren, sorgte bei dem viermaligen Weltmeister schon seit zwei Jahren für zunehmende Frustration und einen steigenden Vertrauensverlust – und für den einen oder anderen Fehler. Denn auch wenn er es selbst öffentlich nicht zugeben kann: Vettel braucht ein positives Umfeld, Nestwärme, um seine optimale Leistung abrufen zu können. Was zum Beispiel Red-Bull-Motorsportkoordinator Helmut Marko, einer seiner besten Freunde im Fahrerlager, immer wieder bestätigt.

Charles Leclerc ist die neue Lichtgestalt bei Ferrari

Die Hinwendung der Scuderia zu Charles Leclerc als angeblich neuer Lichtgestalt seit Mitte vergangenen Jahres war der letzte Schritt, um ihm klarzumachen, dass das Unternehmen Ferrari für ihn gescheitert war. Und auch wenn es Vettel offensichtlich ärgert, dass Ferrari ihm jetzt im Mai keinen neuen Vertrag mehr anbot und ihn telefonisch vor die Tür setzte – Wetten darauf, dass er ein neues Angebot überhaupt angenommen hätte, hätte aus seinem Umfeld kaum jemand abgeschlossen. Der unschöne Abschied sorgte nur für noch mehr Frust, der die verbleibenden Monate bis zum Saisonende noch komplizierter macht.

Sodass die Frage aufkam, ob er nicht den Bettel hinwerfen werde. Vettel, der im verregneten zweiten freien Training für den Grand Prix auf dem Hungaroring am Sonntag (15.10 Uhr, RTL und Sky) überraschend die schnellste Runde drehte, streitet ab: „Ich laufe nicht davon! Mein Ziel ist es mitzuhelfen, das Team aus dem momentanen Tief wieder herauszubringen“, gibt er sich kämpferisch – die Körpersprache bestätigt das allerdings nicht immer. Und jeder neue Tiefschlag, etwa die Erkenntnis, wirklich intern benachteiligt zu werden, würde ein „Einfach weiter so!“ noch schwieriger machen.

Vettels Kopf dreht sich um die Fragen nach der Zukunft

Vor allem, weil sich derzeit in Vettels Kopf vor allem die Fragen nach der Zukunft drehen. Eigentlich möchte er ja – gerade unter solchen Umständen – noch nicht wirklich aufhören. Andererseits betont er immer wieder, dass es zum Weitermachen auch „passen muss.“ Das Umfeld muss stimmen, aber das Auto sollte schon auch siegfähig sein: „Ich habe schon so viele Erfolge gehabt, ich will auch weiter Erfolg haben, Rennen gewinnen.“

Sebastian Vettel: Seine Pannen-Saison 2019 im Überblick Sebastian Vettel und seine Saison 2019: Er wollte Weltmeister werden und erlebte ein Jahr zum Vergessen. Der SPORTBUZZER zeichnet das Vettel-Jahr in Bildern nach. ©

Deswegen sagte er im Mai seinem alten Kumpel aus BMW-Zeiten, Andreas Seidl, und McLaren ab. Weil er da noch von Mercedes träumte, davon ausging, dass ihn Toto Wolff schon irgendwie zu dem Weltmeister-Team holen würde. Als er einsehen musste, dass das nichts werden würde, orientierte er sich Richtung Red Bull. Dort ist zwar die Tür vielleicht nicht so hundertprozentig zu, wie es nach außen kommuniziert wird. Aber darauf zu hoffen, dass sich dort wirklich noch etwas bewegt, ist ein hohes Risiko. Trotzdem pokern – in der Hoffnung, zu den alten Freunden rund um Marko zurückkehren zu können? Um dann am Ende vielleicht mit leeren Händen dazustehen, zum Rücktritt gezwungen?

Angebot von Racing Point für Aston-Martin-Cockpit