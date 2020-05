Kommentar zum Ferrari-Aus: Sebastian Vettel ist beim Traditionsteam gescheitert 

Wenn Sie einen deutschen Formel-1-Fahrer nennen sollen, der für Ferrari mindestens ein Rennen gewonnen hat – an wen denken Sie zuerst? Möglicherweise eher an Michael Schumacher, den siebenfachen Weltmeister (davon fünf Titel mit Ferrari von 2000 bis 2004), als an den aktuellen Ferrari-Piloten Sebastian Vettel? Wenn Sie sich ertappt fühlen, können Sie in etwa die Bürde nachfühlen, die sich Vettel seit seinem Wechsel zu DEM Traditionsrennstall der Motorsport-Königsklasse 2015 selbst auferlegt hat. Dem viermaligen Champion (alle Titel mit Red Bull 2010 bis 2013) war klar, dass er sich am in Italien heilig gesprochenen Schumi messen lassen muss. Jetzt, wo Vettels Vertrag bei Ferrari zum Saisonende ausläuft und nicht verlängert wird, muss man zum Schluss kommen, dass Schumachers Schatten einfach zu groß war – und Vettel bei Ferrari gescheitert ist.