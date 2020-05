Sebastian Vettel verlässt Ferrari zum Saisonende - So reagiert das Netz: "Große Chance für Mick Schumacher"

Das Aus von Sebastian Vettel bei Ferrari ist besiegelt. Am Dienstagmorgen gab der Traditionsrennstall aus Italien bekannt, dass man sich nicht auf eine Verlängerung einigen konnte . Vettels Vertrag beim Formel-1-Rennstall läuft damit zum Saisonende aus. "Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben", sagte der viermalige Weltmeister in einer Pressemitteilung. Teamchef Mattia Binotto betonte, es sei die beste Entscheidung für beide Seiten.

Sainz, Ricciardo - oder doch Mick Schumacher: Fans spekulieren über Vettel-Nachfolger

Offen ist damit ab nächster Saison einer der begehrtesten Cockpit-Plätze in der Königsklasse des Motorsports: Wer bekommt den zweiten Platz bei der Scuderia neben Charles Leclerc, der im Winter bis 2024 verlängerte? Zuletzt galt immer wieder Carlos Sainz als ein Kandidat. Der Vertrag des Spaniers bei McLaren läuft ebenfalls zum Saisonende aus. Auch Daniel Ricciardo von Red Bull wird für den Posten gehandelt. Und die Fans im Netz bringen einen weiteren Kandidaten ins Gespräch, der aber wohl höchstens als Geheimkandidat gelten dürfte: Ferraris Nachwuchsfahrer Mick Schumacher. Der Sohn von Scuderia-Legende Michael fuhr zuletzt in der Formel 2 und ist Teil des Nachwuchsförderprogramms von Ferrari. Jüngst durfte er erstmals Testfahrten in der Formel 1 absolvieren.