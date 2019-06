Ferrari treibt Einspruch voran: Wird Vettel der Sieg in Kanada doch nicht aberkannt?

Ferrari arbeitet weiter am Veto gegen das umstrittene Urteil der Formel-1-Rennkommissare von Kanada. „Wir treiben den Einspruch voran“, teilte der italienische Formel-1-Rennstall am Dienstag auf Anfrage der dpa mit. Ferrari hat 96 Stunden nach Ablauf des Großen Preises von Kanada am Sonntagabend Zeit, gegen den aberkannten Sieg von Starpilot Sebastian Vettel zu protestieren.