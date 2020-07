Sebastian Vettel stellt Formel-1-Verbleib in Aussicht - Ex-Teamkollege Webber: "Ehe mit Ferrari vorbei"

Sebastian Vettel ist über seine weitere Formel-1 -Zukunft noch unschlüssig. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und weiß es für mich selber auch noch nicht", sagte der viermalige Weltmeister am Montagabend bei Servus TV. Der 33-Jährige sieht für sich drei Optionen: Karriereende, Pause oder ein neues Team im kommenden Jahr. "Wenn man die Entscheidung trifft, die Tür zuzumachen, dann sollte man sie nicht so treffen, dass man die Hoffnung hat, sie wieder aufzumachen. Es sei denn, es ist von vornherein klar", meinte Vettel, der seit 2015 für Ferrari fährt.

Der Hesse hat von der Scuderia jedoch kein neues Angebot für 2021 bekommen. Sein Vertrag läuft aus , Carlos Sainz von McLaren ersetzt ihn. "Wichtig ist, ein Umfeld zu finden, das passt", sagte Vettel, der vergeblich dem Ziel WM-Titel mit Ferrari hinterhergefahren ist. "Wichtig wird für mich sein, etwas zu finden, was mir taugt, was mir Spaß macht." Das Finanzielle sei "überhaupt nicht im Vordergrund".

Zuletzt hatte Daimler-Boss Ola Källenius einem Wechsel von Vettel zu Mercedes eine Absage erteilt. "Wir bleiben bei unseren zwei Jungs", hatte der Schwede am Sonntag vor dem Saisonauftakt in Österreich gesagt. Vettel war in Spielberg nur Zehnter geworden. Am Sonntag wird erneut in der Steiermark gefahren.