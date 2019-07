Ferrari-Fiasko bei Hockenheim-Qualifying: Das sagt Sebastian Vettel - "Mir stinkt das jetzt"

Mit grimmiger Miene verließ ein fassungsloser Sebastian Vettel nach seinem Formel-1-Debakel in Hockenheim die Ferrari-Garage. Die Chancen des Heppenheimers auf seinen Premierensieg beim Deutschland-Rennen unweit seiner Heimat sanken schon nach wenigen Minuten in der ersten K.o.-Runde der Qualifikation auf ein Minimum. „Der Frust ist natürlich heute extrem hoch. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die nächste Seite aufzuschlagen“ , meinte Vettel nach dem Frusterlebnis - und fügte angefressen hinzu: „Mir stinkt das jetzt, die Chance richtig weit vorne zu stehen, wäre gut gewesen.“

Jenson Button, Nico Rosberg, Marc Gene, Jarno Trulli: Wir zeigen 50 ehemalige Formel-1-Fahrer und was aus ihnen wurde. ©

50 ehemalige Formel-1-Fahrer und was aus ihnen wurde

Ferrari-Debakel: Leclerc ebenfalls mit Problemen

Sein Stallrivale Charles Leclerc machte später für die "Scuderia" das Desaster komplett. Der 21-jährige Monegasse blieb im dritten K.o.-Abschnitt ohne gezeitete Runde und wurde nur Zehnter. „Ich habe keine Ahnung, ob es dasselbe Problem wie bei Seb war, bei mir lag es an einem Problem im Benzinsystem“, meinte Leclerc am Samstag.

„Ich habe ein Problem, ich habe Leistung verloren“ - mit diesen Worten hatte Vettel nach wenigen Minuten auf der Strecke auf einen Fehler hingewiesen. Der Hesse musste ohne gezeitete Runde in die Garage zurück. Die Luftzufuhr zum Turbolader verhinderte ein Weiterfahren. Vor den Augen von Ferrari-Präsident Louis Camilleri und zum Entsetzen der deutschen Formel-1-Fans auf dem Traditionskurs in Nordbaden konnte Vettel in der ersten Qualifikationsrunde nicht mehr auf den Kurs zurück.

Eine Möglichkeit wäre nun der Austausch des Motors. „Hab' ich mir auch schon überlegt“, meinte Vettel, „aber mal sehen.“ Letztmals musste er 2017 in Malaysia das Feld von ganz hinten aufrollen.