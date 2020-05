Verwirrspiel um Sebastian Vettel: Darum könnte der Formel-1-Star nach dem Ferrari-Aus leer ausgehen

Sebastian Vettel könnte sich fast geehrt fühlen: Zwei Formel-1-Teams versuchen derzeit einiges, um zu vertuschen, dass sie von ihm einen Korb bekommen haben. Ein hochrangiger Ferrari-PR-Mann ruft Journalisten an, um ihnen "ganz privat" mitzuteilen, dass Ferrari schon im Winter entschieden habe, den Vertrag mit Vettel nicht zu verlängern . Pech nur, dass Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nicht nur in vielen Interviews seitdem immer wieder betonte, Vettel sei die Nummer eins auf der Wunschliste, sondern auch noch zwei Wochen vor der Trennung einem früheren Ferrari-Manager anvertraute, er werde Vettel einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag anbieten.

Und bei McLaren heißt es offiziell, Vettel sei nie wirklich ein Thema gewesen, es sei immer nur um Carlos Sainz jr. oder Daniel Ricciardo gegangen. Selbst der deutsche Teamchef Andreas Seidl folgte kürzlich in einem TV-Interview mehr oder weniger überzeugend dieser Linie von McLaren-CEO Zak Brown. Ob nun aus Sorge, sich mit seinem Chef anzulegen, oder vielleicht auch, um Neuzugang Ricciardo nun nicht wie die "zweite oder dritte Wahl" aussehen zu lassen.

Was lief zwischen Vettel und McLaren?

Was allerdings wirklich ablief, sieht etwas anders aus: Vettel und Seidl, sein guter Kumpel aus alten BMW-Zeiten, standen seit letztem Sommer, kurz nachdem Seidl Anfang Mai als McLaren-Teamchef von Porsche zurück in die Formel 1 kam, in engem Kontakt. Und natürlich ging es dabei auch um die Idee, eventuell gemeinsam beim englischen Traditionsteam eine neue Erfolgsära einzuläuten. Nicht von ungefähr lancierte Timo Glock, Vettels hessischer Rennfahrerfreund, seit Herbst letzten Jahres mehr als einmal, dass er sich dessen Zukunft gut bei McLaren vorstellen könnte.