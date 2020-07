Marko: "Kein Platz für Vettel" bei Red Bull - Berater rät Ex-Weltmeister zu Formel-1-Auszeit

Marko rät seinem früheren Schützling zu Abstand von der Formel 1. "An Stelle von Sebastian würde ich ein Jahr Auszeit nehmen und mir die Sache von außen anschauen. Vielleicht tut sich in dem Jahr etwas auf, vielleicht hat er dann einen besseren Überblick, vielleicht gefällt ihm aber das Leben mit der Familie so gut, dass er ganz hinschmeißt", sagte Marko weiter. Vettel rief kurz nach seiner angekündigten Scuderia-Ausmusterung bei dem Österreicher an und bat ihn um Rat. Sie haben noch immer ein enges Verhältnis.