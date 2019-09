Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: Sebastian Vettel will weiter Weltmeister werden

Für Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat Sebastian Vettel nichts von seinem Ehrgeiz eingebüßt. "Er hat sein Ziel, Weltmeister mit Ferrari zu werden, nicht aus den Augen verloren" , sagte der Chef des italienischen Formel-1-Teams in einem Interview der Bild am Sonntag. Man sehe die Motivation des Deutschen zum Beispiel daran, wie akribisch Vettel an sich arbeite, wenn er langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc ist.

Vettels ruhige Reaktion auf Niederlagen und Rückschläge wird öffentlich oft als Lethargie interpretiert. Doch Binotto beteuert, dass man Vettel da missverstehe. "Das hat nichts mit fehlendem Hunger zu tun, sondern ist einfach Reife", sagte Binotto. Vettel habe sich seit seinen frühen Erfolgen weiterentwickelt und seinen jugendlichen Heißsporn abgelegt: "Er hat so viele Jahr in der Formel 1 auf dem Buckel, er geht mit dem Druck jetzt viel gelassener um."

Zweikampf mit Kollege Leclerc spornt Vettel laut Teamchef an

Zum Grand Prix in Monza am Sonntag reiste Vettel ohne einen Sieg in dieser Saison an. Und im Qualifying landete der 32-Jährige zum wiederholten Mal in dieser Saison hinter seinem jungen Teamkollegen Charles Leclerc, musste sich sogar noch hinter den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf Platz vier einreihen.