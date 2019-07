Nach Formel-1-Wahnsinn am Hockenheimring: Sebastian Vettel macht sich für Deutschland-Rennen stark

Nach dem vermutlich vorerst letzten Formel-1-Rennen in Deutschland hat der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel ein Plädoyer für den Erhalt des Grand Prix auf dem Hockenheimring gehalten. „Wir hatten ein großartiges Rennen, und es wäre schade, es zu verlieren“, sagte der hessische Ferrari-Pilot, nachdem er im Regenchaos am Sonntag von Rang 20 noch furios auf Platz zwei vorgefahren war. „Es ist wichtig, den Sport dorthin zu bringen, wo die Leidenschaft für den Sport da ist.“

Es gebe Rennen, die man erhalten müsse, wie die Traditionsstätten in Monza oder Silverstone. „Deutschland und Spanien haben eine lange Rennhistorie, daher wäre es schade, sie zu verlieren und stattdessen an einen Platz zu gehen, wo Millionen für die Ausrichtung des Rennens gezahlt werden, aber niemand auf den Tribünen sitzt.“

Formel-1-Rennen in Hockenheim hatte all das zu bieten, was die Fans am Motorsport lieben

Das Regen-Rennen am Sonntag hingegen hatte alles zu bieten, was Motorsport-Fans begeistert: Überholmanöver, Aufholjagden, Racing pur! Bereits nach dem Grand Prix zeigte sich der Heppenheimer begeistert: "Was für ein Rennen. Ich bin einfach happy."

Die Hockenheimring-Betreiber können schon lange nicht mehr die volle Antrittsgebühr zahlen. Sie stehen auf einer Streichliste genauso wie Barcelona und Mexiko-Stadt für den Rennkalender 2020.

