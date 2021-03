Sebastian Vettel über seine Ziele mit Aston Martin, Vergleiche mit Ferrari und James Bond

Sonntag beginnt für Ex-Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel beim Großen Preis von Bahrain (17.00 Uhr/Sky) das Abenteuer Aston Martin. In den ersten beiden Trainingssessions am Freitag musste sich der Heppenheimer auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir mit den Rängen zwölf und 14 zufriedengeben. Im Interview mit dem SPORTBUZZER hat sich Vettel zu den Zielen mit seinem neuen Team geäußert. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Vettel, was können wir vor dem ersten Rennen der Formel 1 am Sonntag in Bahrain erwarten?

Sebastian Vettel: Mercedes ist der Favorit. Sie waren dafür in den vergangenen Jahren zu überlegen. Red Bull wird der erste Herausforderer. Dahinter geht es eng zu. Die Kräfteverhältnisse könnten sich je nach Strecke ändern. Was uns betrifft: Da müssen wir realistisch bleiben. Es ist für das Team wie für mich ein Neuanfang. Das Team befindet sich in einer starken Wachstumsphase. So ähnlich wie es bei Red Bull war, als ich 2009 zu ihnen ging. Da sehe ich positive und emotionale Parallelen. Für mich ist es jedenfalls wieder sehr aufregend, ein Teil davon zu sein.

Wie stark schätzen Sie Ihr Team Aston Martin ein?



Wunder darf man gerade am Anfang nicht von uns erwarten. Auch, weil ich nicht genügend Testkilometer fahren konnte. Falls sie doch passieren, hat niemand etwas dagegen. Aber wichtig ist, dass das Team Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr besser wird. Daran glaube ich und deshalb reden wir hier von einem Langzeitprojekt, das Aston Martin und ich zusammen angehen. Ich fühle mich jung genug, auch in fünf Jahren noch meine Leistungen bringen zu können. Entscheidend für das Selbstvertrauen ist der Gewinn des ersten Titels. Dann weißt du, dass du es schaffen kannst. In diesem Jahr ist es für uns wichtig, genau dann zur Stelle zu sein, wenn die beiden Topteams mal schwächeln.

Wie könnten Sie kurz Ihr neues Team beschreiben?

Jeder im Team ist extrem fokussiert und gut gelaunt. Wir sind noch nicht so groß wie Ferrari, aber was ich bisher sagen kann: Es arbeiten sehr talentierte Leute bei Aston Martin. Und es gibt einen Hunger zu gewinnen. Manchmal ist eben nicht die Größe entscheidend, sondern die Qualität der einzelnen Mitarbeiter. Eine entscheidende Frage dieses Jahr wird sein, wie wir die Entwicklung des Autos gewichten: Für 2021 gab es relativ wenig Regeländerungen, nächstes Jahr gibt es dagegen eine Technik-Revolution. Das heißt: Man muss sich irgendwann entscheiden, entweder das diesjährige Auto besser zu machen oder sich schon früh auf die Entwicklung für 2022 zu konzentrieren.

"Ich kann bestimmt schneller Auto fahren als 007"

Aston Martin hat seinen Kultstatus auch wegen des James-Bond-Image. Bedeutet Ihnen das etwas?

Auf jeden Fall. Jeder kennt Bond. Ich habe alle Filme gesehen, manche auch mehrfach. Jeder träumt doch immer ein wenig davon, so wie James Bond zu sein. Obwohl ich bestimmt schneller Auto fahren kann als 007 (lacht). Den Rest kann er besser. Ich finde das Bond-Thema rund um Aston-Martin positiv, auch wenn man damit natürlich keine Rennen gewinnen kann.

Was können Sie nach der kurzen Zeit über das Verhältnis zu Ihrem Teamkollegen Lance Stroll sagen?

Ich bin der ältere und erfahrene Fahrer, er ist der junge, wilde Herausforderer. Das ist erst mal die Grundlage. Außerdem ist er sehr talentiert und ein hat einen hohes Grundtempo. Das hat er mit seiner Pole Position im Regen in der Türkei bewiesen. Lance ist ein netter Kerl, der mit allem offen umgeht und ich habe den Eindruck, dass er von meiner Erfahrung lernen will.

Vettel über sein letztes Ferrari-Jahr: "Ich war weder zufrieden mit dem Auto noch mit meinen Leistungen."

Bereitet Ihnen das letztjährige Jahr mit Ferrari noch schlaflose Nächte?

Das gesamte Jahr war eine Herausforderung. Ich war weder zufrieden mit dem Auto noch mit meinen Leistungen. Aber die Zeit hat keine Narben hinterlassen. Man darf auch nicht alles immer negativ sehen. Ich habe eine Menge gelernt in dieser Zeit und auch großartige Menschen getroffen. Die Vergangenheit ist jetzt aber abgehakt und im Ordner "Erfahrungswerte sammeln" abgelegt. Wichtig ist, dass man weiß, warum etwas passiert. Ich schaue jetzt gut gelaunt nach dem Heute und Morgen. Wichtig ist, dass man im Frieden mit sich selbst lebt. Und das mache ich. Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst. Anders geht es auch nicht.

Gehört der Verkauf Ihrer privaten Ferraris auch zur Vergangenheitsbewältigung?

(lacht) Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach nicht mehr genügend Zeit, um mit den Autos in der Gegend herum zu fahren. Was aber viel wichtiger ist: Meiner Meinung leben wir gerade in einer Zeit, in der wir uns auf das wirklich Wichtige besinnen sollten. Deswegen trenne ich mich von Dingen, die nicht unbedingt notwendig sind. Das schärft das Bewusstsein.

Wie anders fährt sich der Aston Martin gegenüber dem Ferrari?

Jedes Auto benimmt sich anders, auch wenn es bestimmte Erfahrungswerte gibt, die immer zutreffen. Aber grundsätzlich ist jedes Auto anders, hat einen eigenen Charakter. Genauso wie jeder Fahrer ein anderes Fahrgefühl hat, andere Dinge vom Auto erwartet. Ziel ist es, beide Charaktere zu einer Einheit zu formen.

Ist der Aston Martin also keine störrische Diva?

Ich weiß, was Sie meinen: Die Sache mit dem labilen Ferrari-Heck! Die Geschichten darüber liefen ein wenig aus dem Ruder. Grundsätzlich mag ich Autos, die etwas leichter im Heck sind und mit denen man driften kann, wie der normale Autofahrer sagen würde. Dafür muss das Auto aber berechenbar sein. Ich denke, da stimmt mir jeder Fahrer zu. Wie weit mir der Aston Martin mit seinem Fahrverhalten entgegenkommt, wird man sehen. Es braucht natürlich etwas Zeit: Das Auto ist neu, der Motor neu, das Lenkverhalten völlig anders. Aber das Team macht alles dafür, dass wir zusammen das optimale Paket schnüren.

"Das sich der Mercedes-Teamchef und unser Boss gut verstehen, ist sicher kein Nachteil."

Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Aston-Martin-Chef Lawrence Stroll sind eng befreundet. Wie weit geht die Freundschaft aber, wenn Aston Martin dem Werksteam zu nahe kommt?

Es ist kein Geheimnis, dass der Mercedes-Motor der beste in der Formel 1 ist. Und das sich der Mercedes-Teamchef und unser Boss gut verstehen, ist sicher kein Nachteil. Die Formel-1-Welt an sich ist moderner geworden, was Werks- und Kundenteams angeht. Da ist ein Kundenteam mehr als nur ein fünftes Rad am Wagen und ich bin sicher, Mercedes macht alles dafür, dass wir das optimale Material bekommen.

Wie sehr stehen Sie unter Druck, weil Sie jedem beweisen wollen, dass die schwierige letzte Saison nicht an Ihnen lag?