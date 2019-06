Vettel doch Kanada-Sieger? Ferrari legt Protest gegen Fünf-Sekunden-Strafe ein

Nach der kontroversen Entscheidung der Rennkommissare gegen Ferrari-Pilot Sebastian Vettel kommt die Formel 1 nicht zur Ruhe. Im Anschluss an den Eklat um die Fünf-Sekunden-Strafe, die den Deutschen um den Sieg in Montreal brachte, legte dessen Rennstall in der Nacht Protest ein.