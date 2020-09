Weltmeister, Ferrari-Krise und Zukunft bei Aston Martin: Die Karriere von Sebastian Vettel 

Ferrari hatte Mitte Mai das Ende für den Deutschen nach sechs Jahren bekanntgeben. Seitdem führte Vettel Gespräche über ein mögliches neues Engagement, auch ein Karriereende war immer wieder ein Thema. Branchenführer Mercedes winkte ab und verwies auf sein Fahrerduo Lewis Hamilton/Valtteri Bottas, Red Bull um den Niederländer Max Verstappen machte die Tür ebenfalls schnell zu. Renault holte den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso zurück. Jetzt erfolgte von Vettel die Zusage bei Aston Martin. Es ist bereits seine vierte Station in der Formel 1. Und so lief seine Karriere bisher - klickt euch durch die Galerie!

Sebastian Vettel ist einer der größten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Vier Mal wurde der Deutsche, dessen Potenzial früh auch sein Idol Michael Schumacher entdeckte, in seiner Karriere Weltmeister. Er gewann mehr als 50 Rennen und wurde selbst zu einem gefeierten Weltstar, der aber stets bescheiden blieb. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick auf Vettels Karriere. ©

Aston Martin will mit Vettel angreifen. Nach seinem Einstieg 2007 in die Formel 1 bei BMW-Sauber war er über Toro Rosso und Red Bull bei Ferrari gelandet. Bei der Scuderia hat er seit 2015 an die Erfolge bei Red Bull aber nicht anknüpfen können. Nur hinterherfahren in der Formel 1 will Vettel aber nicht - das hatte er zuletzt mehrfach betont. Bei Aston Martin könnte er im Gegensatz zum lahmenden Ferrari in diesem Jahr jedoch 2021 wohl um vordere Plätze mitfahren.