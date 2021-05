Vettel-Lob, Monaco-Plädoyer, Trauer um Mosley: Thesen zum Formel-1-Monat – mit Norbert Haug

Die Formel-1-Weltmeisterschaft ist so spannend wie lange nicht mehr: Mit Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes) liegen die beiden Hauptanwärter auf die WM nach fünf Rennen nur vier Punkte auseinander. Können sich die Fans also auf einen spannenden Titelkampf freuen? Auf den kommenden drei Strecken in Baku (6. Juni), Le Castellet (20. Juni) und Spielberg (27. Juni) ist Mercedes traditionell stark. Auch in diesem Jahr? Anzeige

Der SPORTBUZZER hat dem ehemaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug unter anderem diese These vorgelegt – und noch fünf weitere. So äußert sich der 68-Jährige, der die Karrieren der jeweiligen siebenmaligen (Rekord-)Weltmeister Lewis Hamilton und Michael Schumacher und mit beiden als Sportchef erfolgreich gearbeitet hat, auch über das spannungsarme Rennen in Monaco. Haug hält ein überzeugtes Plädoyer für den Traditions-Grand-Prix - und blickt dabei auch auf die Leistungen der deutschen Fahrer im Fürstentum, die ein höchst unterschiedliches Wochenende erlebten.

Zudem ist auch ein trauriges Ereignis Thema. Der frühere Präsident des Automobil-Weltverbands FIA, Max Mosley, ist in der vergangenen Woche einem Krebsleiden erlegen. Der 81-Jährige setzte sich stark für die Sicherheit in der Königsklasse ein. Haug würdigt den Briten, den er immer "sehr geschätzt" hatte.

These 1: Kaum Überholmanöver: Monaco hat ausgedient, Baku und Singapur sind die besseren Stadtkurse Haug: "Keineswegs, Monaco ist und bleibt die Mutter aller Rennstrecken. Es wäre der motorsportliche GAU, freiwillig auf dieses namhafteste aller Formel 1-Rennen zu verzichten. Und ich würde keine Wette darauf abschließen, dass Monaco in der Überholstatistik hinter allen anderen aktuellen Strecken auf dem letzten Platz rangiert. Ich habe dort schon etliche echte Renn-Thriller erlebt und bei Regen und wechselnden Bedingungen sind die sogar fast garantiert."

These 2: Mick Schumacher hat am Wochenende in Monaco Lehrgeld gezahlt Haug: "Mick Schumacher ist mitten in seiner ersten Lernphase in der Formel 1. An einem Wochenende zweimal in Monaco eingeschlagen haben schon viele, die später zu Formel-1- Stars wurden. Er hat das schwächste Auto im Feld, gute Rundenzeiten sind da am schwierigsten - und Abflüge am leichtesten. Mick muss Zeit gegeben werden. Vor seinem zweiten Einschlag war er eine prächtige Runde mit guter Zeit gefahren. Sorgen würde ich mich nur, wenn er hinterherzuckeln und nicht das absolute Limit suchen würde. Und wem in Monaco das Talent ausgeht, dem geht in der gleichen Sekunde auch die Straße aus - nix mit Auslaufzonen."

These 3: Mit der richtigen Einstellung kann Sebastian Vettel besser fahren, als es das Auto zulässt Haug: "Kein Fahrer kann besser fahren, als es sein Auto zulässt. Auch nicht Sebastian Vettel. Der eine kann Eigenheiten besser meistern als der andere, aber das spielt sich in der Regel in einem Bereich ab, der pro Runde wenige Zehntel ausmacht. Aber, diese wenigen Zehntel können über Sieg oder Niederlage und auch, wie jetzt bei Vettel, über eine Top-Fünf-Platzierung entscheiden. Vettel hat in Monaco alles richtig gemacht - und diese Beurteilung erhielt er vorher lange Zeit nicht."

These 4: Max Mosley hat viel für die Formel 1 getan und wird vermisst werden Haug: "Ich habe Max Mosley sehr geschätzt, auch, und vielleicht gerade auch wegen seinen Eigenheiten und seiner Zielgerichtetheit. Wir hatten eine großartige und konstruktive Zeit im Motorsport, auch voller Kontroversen, aber dabei auch stets voller sinnvollem Vorwärtsdrang. In Sachen Sicherheit wurden in den 90er- und 2000er-Jahren Berge versetzt und Max Mosley war dabei einer der Hauptantreiber. Gerade Daimler, Mercedes-Benz und McLaren haben das Thema Sicherheit mit Vehemenz vorangetrieben und viel Geld in die Verbesserungen investiert, die dem Sport und seinen Aktiven zugute kamen und kommen. Ich habe Max Mosley geschätzt und respektiert, sein Tod tut mir sehr leid."

These 5: Wie die Bottas-Panne beim Reifenwechsel in Monaco zeigt, wird Mercedes nervös, wenn die Konkurrenz näher rückt. Haug: "Das sehe ich überhaupt nicht so. Vielmehr passierte beim Boxenstopp in Monaco einer von ganz wenigen Fehlern, ausgelöst auch durch die nicht ganz 100-prozentig präzise Vorfahrt an der Box."