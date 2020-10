Sebastian Vettel über Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher: "Hoffe, er kann ein Cockpit klarmachen"

Der 21-Jährige bestreitet am Freitag im Alfa Romeo sein erstes Formel-1-Training. „Hoffentlich sehen wir ihn nicht nur morgen, sondern auch an einem weiteren Freitag in diesem Jahr und hoffentlich nächstes Jahr in einem Rennwagen.“ Für Vettel, der Ferrari am Jahresende in Richtung Aston Martin verlassen wird, steht fest: „Ich bin mir sicher, das ist erst sowas wie der Anstoß für ihn.“