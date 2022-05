"Doof für beide": Sebastian Vettel und Mick Schumacher nach Miami-Crash einsichtig

Nach ihrem bitteren Crash kurz vor Ende des Formel-1-Rennens in Miami haben Mick Schumacher und Sebastian Vettel ein schnelles klärendes Gespräch versprochen. "Das ist natürlich doof für beide von uns. Das tut mir leid", sagte Vettel dem TV-Sender Sky nach dem Unfall, der die beiden deutschen Piloten mögliche WM-Punkte kostete. "Ich werde mit Sicherheit mit ihm darüber reden", kündigte Schumacher an. Beim Versuch des Haas-Fahrers, sich am Aston Martin seines Landsmanns vorbeizuquetschen, war es am Sonntag zur Kollision gekommen.

Anzeige