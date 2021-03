Sebastian Vettel mit Getriebe-Panne an zweitem F1-Testtag - Mick Schumacher kommt in Fahrt

Sein neuer Dienstwagen stand die meiste Zeit in der Garage, gerade mal 50 Kilometer hat Sebastian Vettel am zweiten Testtag der Formel 1 geschafft. "Das war leider kein produktiver Morgen", konstatierte Vettel anschließend. Wie am Vortag, als er nach einem Defekt aber immerhin noch 51 Runden auf dem Bahrain International Circuit drehen konnte, übergab er am Samstag den Aston Martin an seinen kanadischen Teamkollegen Lance Stroll, der wie auch Formel-1-Neuling Mick Schumacher am Nachmittag Gas geben durfte.

