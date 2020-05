Coulthard nennt Option für neues Vettel-Team: Ex-Weltmeister wäre "brillante Ergänzung" für Aston Martin

Der frühere McLaren-Pilot, der 2001 hinter Michael Schumacher Vizeweltmeister wurde, sieht das Werksteam als perfekte Option: "An diesem Punkt seiner Karriere könnte Vettel eine brillante Ergänzung in so einem Team sein." Er sei immer noch sehr schnell und könne sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung aus den Jahren bei Red Bull und Ferrari einbringen, sagte der ehemalige Vizeweltmeister Coulthard.