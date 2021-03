Sebastian Vettel über den Neustart mit Aston Martin und seinen angekratzten Ruf

Der Neustart bei Aston Martin ist für Sebastian Vettel nicht allein dazu da, um seinen Kritikern etwas zu beweisen. "Ich konzentriere mich wirklich nur auf meinen eigenen Teil, der direkt vor mir selbst liegt", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister in einem Interview bei motorsport-total.com. "Hoffentlich klingt das nicht zu egoistisch und arrogant. Aber es geht um mich und das Team um mich herum."

Das neue Auto des 33-Jährigen wurde unter der Woche präsentiert. Die Saison startet am 28. März mit dem ersten Saisonrennen in Bahrain. Dann wird Vettel erstmals seit 2015 nicht für Ferrari fahren. Mit den Italienern hatte er den erhofften fünften WM-Titel klar verfehlt, die vergangene Saison beendete er lediglich auf dem 13. Platz. Hat er noch das Zeug, vorn mitzufahren? "Man wird immer nach den letzten paar Ergebnissen beurteilt", sagte Vettel. "Man kann aus dem Nichts kommen und ein Held sein, indem man ein paar gute Ergebnisse hat. Und man kann, wie in meinem Fall, mehr als 50 Siege auf der Habenseite verzeichnen, und die Leute denken, dass man nur Durchschnitt ist."