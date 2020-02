Nico Rosberg: Sebastian Vettel kann Charles Leclerc "wegputzen" - Vertragslage "nicht leicht"

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg traut Sebastian Vettel im teaminternen Ferrari-Duell mit Charles Leclerc in dieser Saison die Wende zu. „Sebastian ist sehr selbstanalytisch. Mit etwas Abstand kann er seine Fehler gut analysieren und sich selbst hinterfragen“, sagte Rosberg in einem RTL-Interview. „Er ist super fleißig und ehrgeizig. Das war schon immer seine Stärke. Deswegen traue ich ihm definitiv zu, dass er seinen Teamkollegen Leclerc dieses Jahr vielleicht sogar wegputzen kann.“ 2019 landete der Monegasse in seinem Premieren-Jahr bei Ferrari als Vierter direkt vor Vettel in der WM-Wertung.