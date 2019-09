Erster Sieg seit über einem Jahr: Sebastian Vettel gewinnt Grand Prix von Singapur

Vettel fährt fehlerfrei zum Sieg - dank besserer Strategie

Hinter dem in einem turbulenten Rennen (drei Safety-Car-Phasen) fehlerfrei fahrenden Vettel kam sein Teamkollege Charles Leclerc als Zweiter ins Ziel. Der Holländer Max Verstappen im Red Bull wurde Dritter. Lewis Hamilton baute seine WM-Führung auf Teamkollege Valtteri Bottas trotz seines vierten Rangs weiter aus. Vettel bleibt in der WM-Wertung Fünfter. Der zweite Deutsche im Feld, Renault-Pilot Nico Hülkenberg , wurde Neunter - und holte damit noch immerhin zwei WM-Zähler.

Bummel-Tempo der Spitzenfahrer nach dem Start

„Ich kann nicht noch langsamer“, funkte Hamilton genervt an den Kommandostand. Das Problem: Wer zu viel Gas gab, den drohten die Reifen auch schneller im Stich zu lassen. Weil aber alle auf eine Einstopp-Strategie setzten, wollten sie den Reifenwechsel so lange wie möglich hinauszögern. Für Spannung sorgte das Bummeltempo an der Spitze erstmal nicht. Wer würde als erster von den Topfahrern zum Reifenwechseln an der Box vorbeikommen? Vettel war's.

Leclerc sauer auf Ferrari: "Es war nicht fair"

Auf einmal gab auch Hamilton Gas, verkürzte den Rückstand auf Leclerc, der nun auch zum Reifenwechsel rein- und hinter Vettel wieder rauskam. Absicht von Ferrari? Offen. „Was zum Teufel...“, fluchte Leclerc, nachdem er von seinem Renningenieur zu hören bekommen hatte, Druck zu machen. Der Sieger der beiden vergangenen Rennen war stinksauer.

Beide Mercedes blieben noch auf der Strecke. Vorbei war die Bummelei. Ein paar Runden nach Bottas kam auch Hamilton rein und maßgeschneidert vom Team zumindest vor seinem finnischen Gehilfen wieder auf den Kurs. Zur Rennhälfte lief alles zugunsten von Vettel, der bei einem Kompromisslos-Manöver den Toro Rosso von Pierre Gasly touchierte, Antonio Giovinazzi von Ferraris Partnerteam Alfa Romeo ließ Vettel ohne Gegenwehr vorbeiziehen. In Runde 31 führte der 32 Jahre alte Heppenheimer das Feld an.

Und dann passierte es: Das Safety Car musste kommen, wie in jedem Jahr seit dem ersten Rennen in Singapur 2008. George Russell war mit seinem Williams in die Streckenmauer gefahren. Vettels Vorsprung auf Leclerc war dahin, der auf Hamilton auf Rang vier liegend ebenfalls. 21 Runden vor Schluss ging es wieder zur Sache, Vettel blieb vorn. Doch er war noch nicht durch. Sergio Perez sorgte für den nächsten Safety-Car-Einsatz. Vettel blieb wieder cool, Leclerc erzürnte sich noch immer. „Ich mache keine Dummheiten, es war aber nicht fair“, funkte er an die Box. Er kam an Vettel diesmal nicht ran, auch nach der dritten Safety-Car-Phase nicht.