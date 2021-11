Vettel-Teamchef Szafnauer dementiert Berichte über Abgang - Kein Wechsel von Aston Martin zu Alpine

Medienberichten zufolge steht er vor einem Wechsel zu Alpine. Dort soll der 57-Jährige angeblich Renndirektor Davide Brivio ersetzen, der wohl wieder zurück in die MotoGP will. Aston Martin und Alpine kommentierten die Gerüchte nicht. "Ich komme mit ihm super klar", hatte Vettel gesagt, der über den Kontakt zu Szafnauer in dieser Saison zu Aston Martin gewechselt war. "Er war sehr wichtig."

Das Rennwochenende in São Paulo beginnt am Freitag - und zwar diesmal nicht nur mit dem Training, sondern auch mit dem Qualifying, das um 20 Uhr deutscher Zeit startet. In der Fahrerwertung nach 18 von 22 Rennen geht Max Verstappen (312,5 Punkte) mit einem knappen Vorsprung vor Lewis Hamilton (293,5 Punkte) in den Saisonendspurt. Vettel belegt mit 42 Punkten aktuell Platz zwölf.