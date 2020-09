Sebastian Vettel: Wechsel zu Aston Martin "das Beste für mich" - Rücktritt war Option

Hinter seiner roten Ferrari-Maske war immer wieder Sebastian Vettels Grinsen zu erahnen. Bestens gelaunt und locker wie lange nicht präsentierte sich der viermalige Formel-1-Weltmeister in Mugello, nachdem seine Rennfahrer-Zukunft endlich gesichert war. "Es fühlt sich gut an, dass die Neuigkeiten raus sind. Viele Fragen haben sich jetzt erledigt", sagte der 33-Jährige auf der Ferrari-Pressekonferenz zum nächsten Grand Prix am kommenden Sonntag. Ab 2021 wird Vettel für das neue Aston-Martin-Team, den Nachfolge-Rennstall von Racing Point, fahren. Wie die Engländer am Donnerstag mitteilten, bindet er sich langfristig sogar über die kommende Saison hinaus an das Projekt. "Das Ziel ist nicht auf die Kürze ausgelegt, sondern darauf, dass man längerfristig zusammenarbeitet“, meinte Vettel nun. Spekuliert werden über drei Jahre.

Das Ziel ist klar: Sein Traum vom fünften WM-Titel lebt, auch wenn er das so offen natürlich noch nicht formulieren will. "Ich will an der Spitze des Feldes und nicht am Ende des Feldes fahren", betonte Vettel vor dem nächsten Rennen in der Toskana am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky). Der Grand Prix in Italien sollte eigentlich ganz im Zeichen des 1000. Rennens von Ferrari in der Motorsport-Königsklasse stehen. Doch nun stiehlt Vettel seinem Noch-Arbeitgeber vorerst die Show.