Formel 1: So erklärt Sebastian Vettel seinen Wechsel von Ferrari zu Aston Martin

Mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe hat Sebastian Vettel seinen bevorstehenden Wechsel von Ferrari zum Aston-Martin-Team kommentiert. "Ich bin erfreut, diese aufregende Nachricht über meine Zukunft endlich zu teilen. Ich bin extrem stolz, dass ich 2021 Aston-Martin-Fahrer werde. Es ist ein neues Abenteuer für mich mit einem wahrhaft legendären Autobauer", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister, nachdem seine Zukunftspläne am Donnerstagmorgen publik geworden waren. Der 33-Jährige unterschrieb beim Nachfolgerennstall von Racing Point einen Vertrag über das Jahr 2021 hinaus.

Vettel will bei Aston Martin "etwas Besonderes aufbauen" "Mich haben die Ergebnisse des Teams beeindruckt, die es in diesem Jahr erreicht hat, und ich glaube, die Zukunft sieht noch rosiger aus. Die Energie und die Hingabe von Lawrence (Stroll) für den Sport ist inspirierend, und ich glaube, wir können zusammen etwas sehr Besonderes aufbauen. Ich trage noch so viel Liebe für die Formel 1 in mir, und meine einzige Motivation ist es, an der Spitze des Feldes zu fahren. Das mit Aston Martin anzugehen, wird ein großes Privileg", führte Vettel die Gründe für seine Entscheidung weiter aus.

Vettel erhält bei seinem neuen Team das Cockpit von Sergio Perez. Der Mexikaner hatte er am Mittwochabend seinen Abschied zum Jahresende verkündet. Bei Aston Martin könnte Vettel im Gegensatz wieder um vordere Plätze mitfahren. Die vergangenen Monate bei Ferrari waren für den Heppenheimer eine einzige Enttäuschung. Nicht nur, dass er in diesem Jahr weder gewinnen konnte noch einen Podestplatz belegte, im SF1000 musste er außerhalb der Punkteränge Positionskämpfe führen oder sah wie zuletzt in Monza wegen eines Defekts gar nicht erst die Zielflagge. Mit gerade 16 WM-Punkten ist er in der Gesamtwertung 13. und hat keine realistische Chance mehr auf den Titel.