Berichte: Sebastian Vettel nach Ferrari-Aus vor Wechsel zu McLaren - Vertrag kurz vor Unterschrift

In der Formel 1 kommt es zur kommenden Saison offenbar zu einem spektakulären Fahrertausch: Carlos Sainz, der wohl noch in dieser Woche als neuer Ferrari-Pilot bestätigt werden könnte, tauscht laut übereinstimmenden Medienberichten sein McLaren-Cockpit mit Sebastian Vettel. Das Aus des Deutschen bei Ferrari war am Dienstag offiziell verkündet worden - nach Informationen von Auto Bild Motorsport und Sport1 soll Vettel seit längerem schon mit McLaren verhandeln. Eine Unterschrift beim in England beheimateten Traditionsrennstall stehe demnach kurz bevor.