Sebastian Vettel widerspricht Ferrari: Formel-1-Ausmusterung kam überraschend

Kurz vor dem Start in die neue Formel-1-Saison hat Sebastian Vettel dem Ärger über die Art der Ausmusterung bei seinem Arbeitgeber Ferrari Luft gemacht. Der Anruf von Teamchef Mattia Binotto mit der Entscheidung, den am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, sei für ihn überraschend gekommen. „Wir hatten nie eine Diskussion. Es lag nie ein Angebot auf dem Tisch“, sagte der Hesse am Donnerstag vor dem Auftakt in Österreich hörbar irritiert.

„Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben“, wurde Vettel am 12. Mai in einer Mitteilung des Rennstalls zitiert. Dieser Darstellung widersprach Vettel nun mit seinen Worten in Spielberg. Es habe gar keine Knackpunkte bei möglichen Verhandlungen gegeben, weil es gar nicht zu Gesprächen gekommen sei, ließ Vettel wissen. Seine Zukunft im kommenden Jahr ließ der viermalige Weltmeister, der an diesem Freitag 33 Jahre alt wird, offen.

Binotti setzt bei Ferrari auf Leclerc Bei Ferrari wird der 32 Jahre alte Deutsche jedenfalls nicht mehr gebraucht. Binotto setzt den künftigen Team-Leader Leclerc, wie er gegenüber der der Gazzetta dello Sport sagte: "Wir haben viel in Charles investiert, in der Formel 3, der Formel 2 und heute in der Formel 1, wo er sich immer weiterentwickelt hat", erklärte der Italiener. "Er kann der stärkste Pilot in der Geschichte der Formel 1 werden."

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Vettel bei Mercedes landen könnte. Silberpfeil-Teamchef Toto Wolff hatte dies zuletzt nicht gänzlich ausgeschlossen. „Vom Talent und der Persönlichkeit her ist er jemand, zu dem ich keinesfalls sofort nein sagen würde“, hatte der Österreicher gesagt und Vettel (32) als „Außenseiterkandidaten“ auf ein Cockpit beim Branchenführer bezeichnet.