Sebastian Zauner bleibt Dresdner Eislöwen treu

Dresden. Bei den Dresdner Eislöwen ist eine weitere Personalentscheidung gefallen. So wird Verteidiger Sebastian Zauner auch weiterhin das Trikot der Blau-Weißen tragen. Der 24-Jährige geht damit bereits in seine sechste Saison bei den Elbestädtern. Zuletzt absolvierte er 53 Partien (7 Tore/10 Assists). Der gebürtige Berchtesgadener durchlief die Nachwuchsschule von Red Bull Salzburg und spielte vor seinem Wechsel nach Dresden in der multinationalen Nachwuchsliga MHL. „Wir freuen uns, dass sich Sebastian dafür entschieden hat, noch ein weiteres Jahr in Dresden zu spielen. Er identifiziert sich zu einhundert Prozent mit dem Standort. Sebastian hat eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich, in welcher er auch von Verletzungen ausgebremst wurde. Wir wissen, dass er sehr viel investiert und für den Erfolg hart arbeitet“, erklärt Sportdirektor Thomas Barth.