Bericht: FC Bayern wollte Ex-Frankfurt-Star Haller als Lewandowski-Backup - deshalb scheiterte der Deal

Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft. Das war in den vergangenen beiden Spielzeiten so, als er jeweils die Torjägerkanone erringen konnte - und das ist auch 2019/20 so. Mit sechs Toren in den ersten drei Bundesliga-Spielen hat der Pole ein beeindruckendes Zeichen gesetzt. Umso mehr Tore der Goalgetter des FC Bayern erzielt, desto größer dürften auch die Sorgenfalten bei Fans und Verantwortlichen werden. Was passiert, wenn sich der Ausnahmestürmer tatsächlich ernsthaft verletzt?