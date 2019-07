England-Wechsel fix: Sebastien Haller verlässt Eintracht Frankfurt

Die Tinte ist trocken: Sebastien Haller verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich wie schon am Dienstag angedeutet dem englischen Erstligisten West Ham United an. Haller soll nach Medienangaben etwa 45 Millionen Euro Ablöse kosten . Der Vertrag des 25-jährigen Franzosen bei der Eintracht lief noch bis zum 30. Juni 2021, in England soll er etwa sechs Millionen Euro jährlich verdienen. Die Londoner machen ihn zum Rekordtransfer.

Haller will bei West Ham "ein neues Kapitel aufschlagen"

Haller hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 15 Tore erzielt und weitere fünf Treffer in der Europa League. Da der Jovic-Wechsel zu den Königlichen der Eintracht 60 Millionen Euro brachte , kann Sportvorstand Fredi Bobic nun mit dem Verkauf von Haller den größten Reibach der Klubgeschichte machen - insgesamt über 100 Millionen für das Duo.

Wie die Frankfurter den Verlust von Jovic und Haller abfangen können, ohne in der Bundesliga abzustürzen, ist die spannendste Frage am Main vor dem Erstliga-Start am 18. August gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ursprünglich hatte es geheißen, dass man Haller unbedingt halten wolle: Der Franzose gilt auch als glänzender Vorbereiter. Trainer Adi Hütter hatte sich bereits am Wochenende auf Hallers Abschied eingestellt: „Es ist so, dass die Gerüchteküche, die vielleicht keine mehr ist, brodelt. Die Entscheidung liegt beim Spieler.“