"Das beste Spiel meiner Karriere": Ex-Frankfurt-Stürmer Sebastien Haller schwärmt nach Viererpack für Ajax

An der großen Bühne hat der ehemalige Frankfurt-Profi Sébastien Haller auf Anhieb Gefallen gefunden. Bei seinem Champions-League-Debüt mit Ajax Amsterdam traf er am Mittwoch viermal und schoss den niederländischen Meister nahezu im Alleingang zum 5:1 (3:1)-Auftaktsieg bei Sporting Lissabon. „Im ersten Spiel, dass ich in der Champions League spiele, treffe ich viermal und werde zum Mann des Spiels gewählt. Es könnte besser nicht sein. Das fühlt sich wirklich großartig an“, sagte der 27-Jährige im niederländischen Fernsehen. „Das war eine Art Traum. Es war tatsächlich das beste Spiel meiner Karriere.“

