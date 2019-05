Sechs EM-Tickets: DHfK-Finswimmer räumen bei DM in Dresden ab

Leipzig. Die Flossenschwimmer des SC DHfK hatten sich zu Jahresbeginn mit drei Weltklasse-Männern und einer Sportlerin des TC Nemo Plauen verstärkt – und sind seither noch deutlicher als je zuvor die Finswimming-Macht in Deutschland. Bei den deutschen Meisterschaften am vergangenenen Wochenende in Dresden errangen die DHfK-Flossis 18 von 23 möglichen Titeln in der offenen Klasse.

Ehepaar Poschart räumt ab

Die größten Gold-Hamster waren Elene und Max Poschart, die seit Jahren am hiesigen Stützpunkt trainieren und nun auch den grünen DHfK-Trainingsanzug tragen. Der aus Potsdam stammende mehrfache Flossenschwimm- und Apnoe-Weltmeister Max Poschart gewann alle Strecken von 500 bis 200 Metern und alle Staffeln – er kam auf insgesamt acht Titel, Ehefrau Elena war sechs Mal erfolgreich. Beide hatten zuvor bei den Weltcups in Ungarn und Italien an ihre Top-Leistungen der vergangenen Jahre angeknüpft.

Quali für EM in Griechenland in der Tasche

Außerdem qualifizierten sich auch Plauen-Neuzugang Sidney Zeuner sowie die DHfK-Eigengewächste Lisa Kohnert, Sophie Niemann und Duncan Gaida für die Eururopameisterschaften in Griechenland. Neben dem DHfK-Sextett knüpfte auch Sprint- und Staffelspezialist Malte Striegler nach mehrmonatigem Studium in Japan an seine Top-Leistungen vergangener Jahre an. Der Ex-Plauener wurde zunächst nicht ins EM-Team berufen, weil er bei den Weltcups im Frühjahr noch gefehlt hatte. Ob diese Entscheidung den Nominierungskriterien entspricht, wird von DHfK-Seite derzeit geprüft. Das Ehepaar Poschart will vor der EM noch in Istanbul um Apnoe-Medaillen kämpfen.

Trainer Lutz Riemann auf Erfolgswelle

Vater des Erfolges ist und bleibt Trainer Lutz Riemann, der 26 Jahre lang als Bundestrainer die deutsche Flossenschwimm-Sparte in der Weltspitze etabliert hat, sich nun beruflich neu orientiert, aber ehrenamtlich für seine Athleten weiter am Beckenrand steht und gemeinsam mit Trainer-Kollegen David Münch die Erfolgsserie fortsetzt. „Die größte Herausforderung unserer DHfK-Finswimming-Abteilung ist, die jährlich fünfstellige Summe für die Wasserfläche in der Uni-Schwimmhalle aufzubringen“, so Lutz Riemann.

Masters auch auf Medaillenkurs

Ebenso erfolgreich wie die Aktiven sind auch die Masters der Abteilung. Alle acht Leipziger Teilnehmer der erstmals ausgetragenen WM mit Startern aus elf Nationen kamen mit mindestens einer Medaille nach Hause. Erfolgreichste Masters-Finswimmierin in Italien war Diana Schneider mit vier Einzeltiteln sowie zwei Staffelmedaillen. Alle Medaillengwinner des SC DHfK bei der WM der Masters: Diana Schneider, Ulrike Meier-Mahlo, Birgit Hirschfeldt, Manuela Jürris (alle Einzel und Staffel), Mike Weigang, Torsten Stelzig, Thomas Nehrdich, Jörg Hänel (alle Staffel)

