Sechs Gründe, warum RB Leipzig die großen Bayern schlagen wird

Leipzig. Erster gegen Zweiter, Rekordmeister gegen „Emporkömmling“, Robert Lewandowski gegen Timo Werner, Julian Nagelsmann gegen Hansi Flick, Brezel gegen Brause: Das Spitzenspiel des 21. Bundesliga-Spieltags elektrisiert ganz Fußball-Deutschland. Viele Experten rechnen mit einem Sieg des FC Bayern, der aktuell besser in Form ist, seine Fans im Rücken hat und die Tabellenführung unbedingt ausbauen will. Ein Blick auf die Details weckt durchaus Zweifel an diesen Prognosen. Sechs Gründe, warum RB Leipzig die Bayern schlagen wird.

Auswärtsstärke

RB Leipzig ist auch nach der 0:2-Niederlage in Frankfurt vor zwei Wochen das beste Auswärtsteam der Bundesliga. Sechs Siege stehen zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber. 2,5 Treffer erzielte die Elf von Trainer Julian Nagelsmann bisher in der Fremde – ein überragender Wert. Die Mannschaft ist extrem jung, spielt in gegnerischen Stadien aber wie eine abgezockte Veteranen-Truppe. Der FC Bayern liegt in der Heimwertung dagegen nur auf Platz drei, kassierte schon zwei Niederlagen (Hoffenheim, Leverkusen).

DURCHKLICKEN: Die bisherigen Duelle zwischen RB und Bayern 21.12.2016: Bayern München - RB Leipzig 3:0, Yussuf Poulsen mit Philipp Lahm im Zweikampf. ©

Motivation

Der Rückrundenstart verlief für die Rasenballsportler mit einem Sieg (3:1 gegen Union Berlin), einem Unentschieden (2:2 gegen Mönchengladbach) und einer Niederlage (0:2 in Frankfurt) mäßig bis enttäuschend. Und dann war da noch die 1:3-Pleite im DFB-Pokal am Dienstag beim zweiten Frankfurt-Gastspiel binnen zehn Tagen. Die Nagelsmann-Elf steckt in einer kleinen Sinnkrise. Doch gegen die Bayern werden die Kicker bis in die Haarspitzen motiviert sein und 110 Prozent abrufen. Sie wollen nicht nur zurück in die Erfolgsspur finden, sondern im vierten Anlauf auch den ersten Punktgewinn in der Allianz Arena feiern (0:3, 0:2, 0:1). Warum nicht gleich einen Dreier? Winterzugang Dani Olmo sagt: „Es wird hart, aber wir glauben an uns.“

Trainer

Julian Nagelsmann ist erst 32 Jahre alt, aber schon jetzt mit allen Wassern gewaschen. Der gebürtige Bayer gilt als einer der schlauesten Köpfe der Liga, hat immer einen Plan B parat, wird sich akribisch auf die Bayern und ihre Stärken einstellen und jedes Taktik-Steinchen zehnmal umdrehen, um seinen Masterplan zu basteln. Sein Gegenüber Hansi Flick war 2006 bis 2014 die zweite Hand von Bundestrainer Jogi Löw, mit dem er 2014 den Weltmeistertitel feierte. Zuvor war Flick mit der TSG Hoffenheim viermal am Aufstieg in die zweite Bundesliga gescheitert. Der 54-Jährige muss erst noch beweisen, dass er auf allerhöchstem Niveau in alleiniger Verantwortung in der Lage ist, einen Kontrahenten auszucoachen.

Comebackqualitäten

Selbst wenn RB Leipzig in der aktuellen Saison in Rückstand geriet: Abschreiben darf man die Sachsen (fast) nie. Zehnmal lag der Herbstmeister im Hintertreffen. Drei der Partien gewann er noch, vier endeten Unentschieden und nur drei gingen verloren. In der Tabelle nach Rückstand rangiert RBL damit mit 13 Zählern auf dem ersten Platz. Das spricht für eine riesige Moral - und gutes Coaching. Zum Vergleich: Die Bayern lagen achtmal hinten und holten im Anschluss nur acht Punkte (je zwei Siege, Remis und Niederlagen). Damit sind sie in der Comeback-Rangliste Sechster.

Überheblichkeit

Der FC Bayern geht nach zuletzt sieben Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit den leicht kriselnden Leipzigern. Aber darin liegt auch die Gefahr den Gegner zu unterschätzen. Nach dem Motto: Die Bullen sind schon müde, jetzt müssen wir sie nur noch in den Stall jagen und einsperren. Die FCB-Verantwortlichen werden alles tun, um solchen Denkweisen entgegenzuwirken. Aber psychologisch ist die Underdog-Rolle ein leichter Vorteil für Timo Werner, Marcel Sabitzer & Co. Und: Die Bayern sind verwundbar. Sowohl beim 4:3 gegen Hoffenheim im Pokal, als auch beim 3:1-Sieg in der Liga gegen Mainz traten sie in der zweiten Halbzeit alles andere als meisterlich auf.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom 1:1 im Hinspiel RB Leipzig - FC Bayern München (1:1) ©

Timo Werner

Timo Werner ist heiß. Nach zuletzt drei Partien ohne Treffer will der Angreifer (20 Bundesliga-Tore) unbedingt zurück in die Erfolgsspur finden und im Duell um die Torjägerkrone zu Robert Lewandowski (22) aufschließen. Warum nicht in München auf der ganz großen Bühne? Warum nicht im direkten Duell mit "Lewa" die Frage nach dem besten Stürmer der Bundesliga beantworten? Klar ist: Der blitzschnelle Angreifer ist für die zuletzt etwas wacklige Bayern-Verteidigung eine große Herausforderung. Von den 12 Bundesliga-Begegnungen, in denen sich der 23-Jährige in die Torschützenliste eintragen konnte, gewann RB zehn. Nur zwei endeten Remis. Trifft Werner, gewinnt Leipzig mehr als 80 Prozent seiner Matches. Die Chancen auf ein erfolgreiches München-Gastspiel stehen sehr gut – wenn der Nationalspieler seinen Torriecher wieder findet.